2019-01-25T13:57:43+03:00
Общество

В Тольятти ищут пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку

Последний раз школьницу видели 18 января
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: vk.com
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В Тольятти родственики и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 14-летнюю Анастасию Карпову. В минувшую пятницу, 18 января, девочка ушла из дома, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения Анастасия была одета в синюю короткую куртку с капюшоном, черную кофту, узкие черные джинсы и черные кроссовки. На голове у нее была черная вазяная шапка. Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч, серые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождени Анастасии, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт": Наталья. Телефон: 89277344687.

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