2019-01-25T14:44:03+03:00
Общество

В Самаре утвердили документацию по продлению улицы Авроры до Ново-Садовой

Новую дорогу проложат между Ботаническим садом и частным сектором
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: минтранс Самарской областиФото: минтранс Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства дороги, которая станет продолжением улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Напомним, конкурс на разработку проекта продления улицы Авроры выиграла компания «ОГК-Самара». На эти цели из областного бюджета планировалось выделить около 2,3 млн рублей. Согласно схеме строительства, которую ранее предоставило региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, новая проезжая часть расположится между Ботаническим садом и частным сектором.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов
В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца
На месте тепломагистрали на Стара-Загоре, где произошел двойной прорыв, уложат трубу с системой дистанционного контроля
Пропадавшую в Самаре студентку никто не насиловал
Оставлял записки с телефоном вместо госномеров: в Отрадном осудили автовора
В Самарской области участились случаи заболевания пневмонией
В Самаре в больницу Середавина выезжали пожарные: сработала сигнализация
В Тольятти две автомобилистки не поделили перекресток: пострадали два человека
Тольяттинец снял с высоты птичьего полета многокилометровую пробку на трассе М-5
В Тольятти ищут пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку
Отборочное собеседование проведут для соискателей курса «Ростелеком. DataTalks»
В Самаре сотрудника одной из организаций поймали на коммерческом подкупе
Дни простоя вычтут: самарцы, оставшиеся без отопления из-за прорыва на Стара-Загоре, получат квитанции с пересчитанной платой
В интернете появилось видео, где вахтерша материт девочку в школе Новокуйбышевска
Самарцев оставили без Гречки: популярная певица отменила свой тур по городам
Выпало почти 19 мм осадков: прошедший снегопад в Самаре стал самым обильным за зиму
В Самаре следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки в больнице
В Самаре две фирмы попались на уклонении от уплаты налогов в несколько миллионов рублей
Попавшие в ДТП два КамАЗа и фура заблокировали трассу в Самарской области
Житель Чапаевска три года под угрозой убийства насиловал подростка
В Самаре сотрудники ГИБДД помогли выбраться застрявшей в снегу автомобилистке