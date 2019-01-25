В Самаре утвердили документацию по продлению улицы Авроры до Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-25T14:44:03+03:00

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В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства дороги, которая станет продолжением улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Напомним, конкурс на разработку проекта продления улицы Авроры выиграла компания «ОГК-Самара». На эти цели из областного бюджета планировалось выделить около 2,3 млн рублей. Согласно схеме строительства, которую ранее предоставило региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, новая проезжая часть расположится между Ботаническим садом и частным сектором.