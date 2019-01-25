2019-01-25T14:59:33+03:00
Происшествия

В Тольятти две автомобилистки не поделили перекресток: пострадали два человека

Женщина за рулем отечественной легковушки при повороте не пропустила едущую прямо машину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 24 января, примерно в 8:35 на перекрестке в Центральном районе Тольятти столкнулись две автоледи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 44-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Lada Kalina по Молодежному бульвару, на перекрестке с улицей Ленина решила повернуть налево. При этом она не предоставила преимущество в движении 34-летней женщине на автомобиле Mazda 6, которая ехала прямо. к сожалению, столкновения избежать не удалось. После удара у иномарки оказалась разбита вся передняя часть, а у отечественной легковушки смяло правый бок.

Иномарка протаранила бок отечественной легковушки

Иномарка протаранила бок отечественной легковушки

В результате случившегося пострадали два человека: водитель Mazda и 20-летний пассажир Kalina. Им обоим назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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