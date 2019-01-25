2019-01-25T15:16:33+03:00
Общество

В Самаре в больницу Середавина выезжали пожарные: сработала сигнализация

К счастью, тревога оказалась ложной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Больница имени СередавинаФото: Больница имени СередавинаФото: Twitter.com
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Пятница, 25 января, выдалась для сотрудников и пациентов Самарской областной клинической больницы имени Середавина, которая находится на улице Ташкентской, беспокойной. Сегодня туда пришлось выезжать пожарным. Дело в том, что в 15:27 в медицинском учреждении сработала пожарная сигнализация.

- В больницу Середавина выезжали по 2 номеру. Однако тревога была ложной, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что на этой неделе больнице пришлось пережить несколько нелегких дней. Она попала в зону отключения из-за прорыва теплотрассы на улице Стара-Загора. Правда, медучреждение быстро перевели на резервную схему подачи тепла и обеспечили обогревателями. На один день прием пациентов на плановую госпитализацию пришлось прекратить, но сегодня его должны были вновь возобновить.

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