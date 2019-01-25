2019-01-25T15:49:16+03:00
Общество

В Самарской области участились случаи заболевания пневмонией

Медики дали рекомендации, как снизить риск заражения вирусом гриппа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев призывают при первых признаках болезни обращаться к врачамСамарцев призывают при первых признаках болезни обращаться к врачамФото: Ольга РЕШЕТНИКОВА
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В Самарской области в последнее время отмечается рост случаев заболевания пневмонией. По словам медиков, часто больные поступают в лечебные учреждения уже в тяжелом, запущенном состоянии. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Сейчас в регионе циркулируют штаммы гриппа H1N1, который также называют свиным гриппом. Именно вирус этого гриппа в дальнейшем может вызывать пневмонию. Он поражает человека очень быстро: начинается одышка, сухой кашель, поднимается температура, появляются мышечные боли. В случае появления подобных симптомов, нужно срочно обращаться к своему участковому врачу.

Чтобы минимизировать риски заражения гриппом, медики советуют жителям региона избегать места массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, пользоваться маской и есть здоровую пищу. Кроме того, стоит заранее сделать прививку, ведь она предупреждает не только развитие заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений.

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