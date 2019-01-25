Оставлял записки с телефоном вместо госномеров: в Отрадном осудили автовора

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-25T16:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Отрадном суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который обвинялся в краже госномеров с автомобилей и ценных вещей из карманов подвыпивших людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснили правоохранители, мужчина, похищая номера автомобилей, оставлял вместо них записки с номером телефона, чтобы затем требовать вознаграждение за их возврат. Кроме того, он крал вещи у уснувших на улице пьянчуг. Так, у одного из выпивох он украл сотовый телефон и банковскую карту, с которой он потом перевел на счет своего друга 8 тысяч рублей. А у второго жителя Отрадного, которого Морфей тоже сразил на улице после алкогольных возлияний, злоумышленник украл рюкзак для ноутбука, кошелек, модем, навигатор, внешний накопитель и золотое кольцо на общую сумму в 24 тысячи рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.