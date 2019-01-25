Пропадавшую в Самаре студентку никто не насиловал

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-25T16:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице на днях закончили разбираться в ситуации 17-летней Айшан К. Студентка медицинского кодекса в начале зимы пропала без вести на 10 дней, а потом ее родные написали правоохранителям заявление об изнасиловании. Под подозрение попал рабочий, который делал ремонт в доме девушки.

- Родственникам несовершеннолетней отказано в возбуждении уголовного дела. Факт изнасилования своего подтверждения не нашел, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Правоохранители не исключали, что Айшан сама ушла с ремонтником. Он мог ей наговорить приятных слов или подмигнуть. Так оперативники решили после обнаружения любовного письма, которая пропавшая оставляла дома.

После возвращения девушка попала в больницу. Там она находилась в истерике и никого к себе не подпускала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Любовь или преступление? 17-летняя студентка из Самары на 10 дней пропала вместе с рабочим, делавшим ремонт в ее доме

Девушку искали волонтеры и полиция, после возвращения Айшан домой ее родственники написали в органы заявление об изнасиловании (подробности)