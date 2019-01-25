На месте тепломагистрали на Стара-Загоре, где произошел двойной прорыв, уложат трубу с системой дистанционного контроля

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-25T16:39:14+03:00

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Трубу на улице Стара-Загора в Самаре, которая на этой неделе пережила два серьезных повреждения и оставила без тепла десятки тысяч горожан, заменят на новую. Перекладку трубопровода от тепловой камеры на участке от улицы Ташкентской до улицы Алма-Атинской включили в летнюю ремонтную компанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По информации ПАО «Т Плюс», протяженность участка магистрали, который предстоит заменить, составляет 1,5 км. Ранее на соседних с ней участках специалисты ПТС уложили новые современные трубы. Они выполнены из стали и имеют полиэтиленовую изоляцию. Кроме того, их оснастили системой оперативного дистанционного контроля, которая за счет датчиков позволят в короткие сроки выявлять повреждения. Подобные коммуникации продолжат и на месте многострадального трубопровода.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Самаре во вторник, 22 января. Из-за прорыва тепломагистрали жители 338 многоквартирных домов остались без отопления. Кроме того, в результате аварии 10 человек госпитализировали с ожогами. Повреждение на трубе диаметром 1000 мм должны были устранить вечером 23 января, но во время запуска теплоносителя была выявлена новая утечка. Ремонтные работы пришлось продлить на еще одну ночь. В четверг, 24 января, специалисты ПТС завершили ремонт трубы и начали возвращать жителям Кировского и Промышленного районов тепло. Подключение шло до утра пятницы, 25 января.

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