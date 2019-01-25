2019-01-25T17:10:29+03:00
Общество

Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов

Дорога домой для многих горожан рискует серьезно растянуться по времени
Анастасия ФИЛАТОВА
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Весь день пробки держались в районе 9 баллов, теперь же они достигли отметки в 10 балловВесь день пробки держались в районе 9 баллов, теперь же они достигли отметки в 10 балловФото: Яндекс.Карты
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Заторы на дорогах Самары, которые были вызваны прошедшим минувшей ночью снегопадом, достигли своего пика. В пятницу вечером, 25 января, пробки "перекочевали" от отметки "9 баллов" к 10.

Движение стоит как на основных магистралях города: Московском шоссе и улице Ново-Садовой, так и на других крупных дорогах: на улицах Полевой, Клинической, Мичурина, Чернореченской, Коммунистической, Киевской, Гагарина, Революционной, Авроры, Советской Армии, Ново-Вокзальной, Минской, Нагорной и на проспекте Кирова.

По данным сервиса Яндекс.Карты, проезд затрудняют несколько ДТП, а также все еще неработающие светофоры в районе Московского шоссе и улицы Авроры, и Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда. Некоторые автомобилисты уже собираются идти домой пешком, другие же, уже поднаторевшие в стоянии в пробках, просто запасаются терпением и предаются мечтам о будущем отпуске, к примеру, в Таиланде.

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