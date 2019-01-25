2019-01-25T18:13:15+03:00
Происшествия

Самарец заказал убийство тестя и тещи ради наследства в Анапе

По плану мужчины смерть ожидала и исполнителя убийства
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Самары.

По версии следствия, в 2017 году он решил организовать убийство своих тещи и ее супруга. Все ради наследства, недвижимости в Краснодарском крае.

Сам пачкать руки мужчина не собирался и попросил своего знакомого найти наемного убийцу, который представит все как несчастный случай а затем после преступления убрать и самого исполнителя из огнестрельного револьвера. За это он пообещал вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Знакомый согласился, и заказчик передал ему оружие и боеприпасы для второго убийства, а также адрес тестя и тещи в Анапе, маршрут, данные о камерах наблюдения, фотографии, перчатки и хомуты, приобретенные для инсценировки разбойного нападения.

- Заказчик, также объяснил способы убийства супругов и исполнителя преступления, а также передал знакомому предоплату в размере 15 тысяч рублей, - рассказали в региональной прокуратуре.

Однако, знакомый оказался добропорядочным гражданином и обратился в полицию. Теперь жадный зять обвиняется не только в подготовке к преступлению, но в незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов и других преступлениях с целью совершения убийства.

23 января 2019 года уголовное дело направлено в Самарский районный суд.

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