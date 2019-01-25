2019-01-25T20:05:09+03:00
Общество

В Самарской области гардеробщица извинилась перед родителями школьницы, которую обматерила, и уволилась

Очередной конфликт в учебном заведении закончился увольнением школьного персонала
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Новокуйбышевске гардеробщица одной из городских школ ушла на больничный и решила уволиться после скандала с ученицей. Тем не менее, конфликт был урегулирован. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Самарской области.

- Конфликт урегулирован. Гардеробщица принесла извинения родителям, ушла на больничный,написав заявление об увольнении. С участниками конфликта, обучающимися, была проведена профилактическая беседа, - прокомментировали ситуация в ведомстве.

Напомним, конфликтная ситуация произошла недавно в школе №3 в Новокуйбышевске. Девочка сидела на полу в гардеробе, что не устрило вахтершу и та, стал обзывать щкольницу. Та в ответ, правда, тоже не промолчала.

Это уже не первый конфликт в регионе междук школьниками и работниками учебных заведений, и не первый конфликт, который заканчивается увольнением. Так, решение покинуть школу, приняла завуч одной из школ Тольятти, педагог с 43 летним стажем работы. Причиной стал скандал, который разразился вокруг видео, где она на уроке бьет ученицу. Конфликт также решили мирно, но продолжать работу вшколе женщина не собирается.

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