Два человека погибли в горящем бараке на улице Крейсерной в Самаре

СЕГОДНЯ 20:23 2019-01-25T20:23:27+03:00

Еще 15 человек были эвакуированы

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В пятницу, 25 января, в Самаре в пожаре погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Трагедия произошла в 17 часов 27 минут на улице Крейсерной. Там загорелся двухэтажный дом барачного типа. На место незамедлительно выехали пожарные. Они эвакуировали из горящего здания пятнадцать жителей.

В 17 часов 51 минуту в здании были обнаружены тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают специалисты.

- Подразделения работали по повышенному рангу. Предварительно урозы соседним зданиям не было. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - уточнили в региональном управлении МЧС России. - На тушение пожара выезжали 53 человека личного состава и 17 единиц техники, их них от МЧС 35 человек и 10 спецмашин.

Пожар был ликвидирован в течение 20 минут, огонь потушили в 18 часов 11 минут. Причины пожара сейчас устанавливаются.