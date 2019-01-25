Аэрофлот на два дня отменил рейсы между Самарой и Москвой
В ближайшие субботу и воскресенье, 26 и 27 января, изменится расписание авиарейсов между Самарой и Москвой.
Так, из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Шереметьево компания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов оттуда в Самару и обратно. Об этом перевозчик соощил на своем официальном сайте.
В частности, отменены рейсы SU 1213 Курумоч — Шереметьево и SU1214 Шереметьево Курумоч, назначенные на 26 января. А на следующий день, в воскресенье не будет рейсов
SU 1602 Москва — Самара и SU 1603 Самара — Москва.
Кроме того, в эти выходные пассажирам придется подождать отправления авиарейса SU 1215 Самара — Шереметьево. Время вылета самолета перенесено с 21.35 26 января на 00.15 27 января.
Корректировки в расписании также коснулись рейсов между аэропортом Шереметьево и Казанью, Ставрополем, Омском, Новосибирском, Волгоградом, Бухарестом, Стамбулом, Римом и другими городами России и Европы.