В Сызрани дружеские посиделки в кафе закончились поножовщиной

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-26T08:58:17+03:00

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33-летний житель Сызрани чуть не погиб от рук своего товарища, с которым только недавно выпивал в кафе.

По данным полиции, уже по дороге домой, между друзьями возник конфликт, и 34-летний мужчина ударил своего товарища ножом. С места происшествия злоумышленник скрылся. Раненному мужчине удалось самостоятельно добраться до ближайшего супермаркета. Там он попросил прохожих вызвать ему скорую помощь.

Мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу. К делу тут же подключились стражи правопорядка.

Они быстро выяснили номер телефона подозреваемого, ведь потерпевший созванивался с ним перед встречей. В кратчайшие сроки мужчину задержали.

Свою вину он признал и объяснил, что ножевые ранения нанес другу на почве внезапно возникшей неприязни после распития алкоголя.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.