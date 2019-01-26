ЦСК ВВС второй раз обыграл ХК «Металлург»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-26T10:02:32+03:00

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В минувшую пятницу, 25 января, в Новокузнецке прошел матч ВХЛ – Кубка Шёлкового пути между ЦСК ВВС и местного хоккейного клуба «Металлург».

В нынешнем сезоне команды уже встречались. В Самаре ЦСК ВВС победил «Металлург» со счетом 3:1.

Перед второй игрой «Металлург» занимал в турнирной таблице 9-е место с 58 очками, а ЦСК ВВС находился на 18-м месте с 48 очками.

Матч был напряженным. В итоге игра вышла в овертайм, где самарские хоккеисты одержали над «Металлургом» победу со счетом 4:5. Таким образом в копилке ЦСК ВВС оказалось еще два очка. Сейчас у самарской команды 50 очков как и у усть-каменогорского «Торпедо».

Самарцы в турнирной таблице ВХЛ – Кубка Шёлкового пути вновь в зоне плей-офф.

Следующий матч ЦСК ВВС проведут в воскресенье, 27 января, в Красноярске с «Соколом», а затем 29 января сыграют в Ангарске с «Ермаком».