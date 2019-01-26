«Ставьте палки по дороге»: в Сызрани рыбак чудом выбрался с середины Волги во время метели
Страшная метель в Самарской области чуть не погубила рыбака. На днях житель Сызрани застрял на середине Волги в жуткую метель. Мужчина отправился на рыбалку на миниснегоходе, но он сломался: слетела цепь.
Выехал он еще днем, но пока пытался починить транспортное средство на улице стемнело, а на Волге началась сильнейшая метель.
По словам рыбака, вокруг него образовалась сплошная серебристая пелена. Мужчина решил идти на ощупь.
Мужчина ориентировался по палкам, которыми туристы и рыбаки часто помечают заснеженные дороги. Так и выбрался. Потом в соцсетях он обратился к рыболовам с просьбой, втыкать в снег хотя бы по одной веточке, ведь это может спасти жизнь.
Кто-то предложил носить с собой навигатор, но другие напомнили, что техника порой бессильна перед стихией и поэтому от проверенных годами методов отказываться не стоит.