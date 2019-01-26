2019-01-26T11:11:51+03:00
Общество

«Ставьте палки по дороге»: в Сызрани рыбак чудом выбрался с середины Волги во время метели

Его спасла давняя привычка рыбаков и туристов отмечать дорогу
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Страшная метель в Самарской области чуть не погубила рыбака. На днях житель Сызрани застрял на середине Волги в жуткую метель. Мужчина отправился на рыбалку на миниснегоходе, но он сломался: слетела цепь.

Выехал он еще днем, но пока пытался починить транспортное средство на улице стемнело, а на Волге началась сильнейшая метель.

По словам рыбака, вокруг него образовалась сплошная серебристая пелена. Мужчина решил идти на ощупь.

Мужчина ориентировался по палкам, которыми туристы и рыбаки часто помечают заснеженные дороги. Так и выбрался. Потом в соцсетях он обратился к рыболовам с просьбой, втыкать в снег хотя бы по одной веточке, ведь это может спасти жизнь.

Кто-то предложил носить с собой навигатор, но другие напомнили, что техника порой бессильна перед стихией и поэтому от проверенных годами методов отказываться не стоит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарские студенты надели доспехи и закрылись щитами: в музее «Россия — моя история» отметили день студенчества
На трассе М-5 под Сызранью фура разорвала «шестерку» на куски
В Самаре на Зубчаниновском шоссе «Приора» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
ЦСК ВВС второй раз обыграл ХК «Металлург»
В Сызрани дружеские посиделки в кафе закончились поножовщиной
Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы
Аэрофлот на два дня отменил рейсы между Самарой и Москвой
Два человека погибли в горящем бараке на улице Крейсерной в Самаре
В Самарской области гардеробщица извинилась перед родителями школьницы, которую обматерила, и уволилась
Самарец заказал убийство тестя и тещи ради наследства в Анапе
Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов
В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца