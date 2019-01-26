Самарские студенты надели доспехи и закрылись щитами: в музее «Россия — моя история» отметили день студенчества

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-26T13:16:57+03:00

Но участвовали ребята только в интеллектуальных битвах

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В минувшую пятницу, 25 января, учащиеся самарских вузов отмечали свой праздник «День студента». Мероприятия проходили по всему городу. Одно из самых ярких получилось провести в музее «Россия — моя история!».

Всех гостей праздника сразу привлекла фотозона и возможность примерить на себя костюмы 18-го века. Фото в доспехах сразу начали разлетаться по социальным сетям.

-Это напомнило студентам об истории открытия в 1755 году Московского университета, - считают в музее.

Кроме того, исторический парк представил премьеру - спектакль режиссера Олега Белова о по стихам артистов театра «Счастливый случай». Затем студенты могли пройти квест «Музейный экстрим» принять участие в интеллектуальной викторине «Камень, ножницы, бумага» и получить призы за самые остроумные ответы.

Дипломы получили все, а также гостям праздника достался приятный — вкусный подарок от партнеров исторического парка.