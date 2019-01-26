2019-01-26T15:14:23+03:00
Происшествия

В самарском ТЦ «Триумф» на улице Спортивной произошел пожар

Кстати, этот торговый центр был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В субботу, 26 января, в Самаре случился пожар в торговом центре «Триумф» по адресу улица Спортивная, 20.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о задымлении помещений поступило на пульт оперативного дежурного в 14 часов.

Для тушения пожара на место выехали 32 человека и 6 единиц спецтехники. Прибывшие пожарные обнаружили очаг возгорания на первом этаже. На площади 20 квадратных метров горела оставленная в торговом центре мебель. Пожар ликвидировали в течение 15 минут.

- Поскольку торговый центр находится на реконструкции, людей в нем не было. Никого эвакуировать не пришлось, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Напомним, что торговый центр «Триумф» был закрыт летом 2018 года после прокурорской проверки. Надзорное ведомство обнаружило там 16-ть нарушений закона о пожарной безопасности. Суд обязал компанию владельца их устранить. Оспорить это решение владельцам ТЦ не удалось.

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