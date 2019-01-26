Жители многоквартирного дома в Похвистнево 2,5 недели живут без отопления

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-26T17:51:59+03:00

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Зима пробралась не только в дома Самары, но и других городов области. На ледяные батарей в социальных сетях пожаловались жители Похвистнево.

Причем если в Самаре из-за коммунальной аварии на Ташкентской людям пришлось провести в холодных квартирах несколько дней, то в Похвостнево обитатели одного из многоквартирных домов живут так уже две с половиной недели. Об этом пишет новостной портал «Похвистнево Информ».

Отопления в доме №27 по улице Кооперативной нет с 8 января. По словам жителей, температура воздуха в их квартирах всего 13 градусов.

После бесчисленного количества обращений в управляющую компанию, ничего не поменялось. Людей лишь предупредили, что тепло в их дом придет не раньше 30 января.

Однако, администрация назвала другие сроки.

По словам пресс-секретаря главы Похвистнево, тепло может вернутьсяв дом уже в ближайшие дни. Причина отключения отопления была в том, что на котельной структурного подразделения РЖД сломался второй отопительный котел. Его уже отремонтировали и должны были ввести в эксплуатацию. Ситуация находится на контроле городских властей.