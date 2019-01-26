2019-01-26T18:13:17+03:00
Спорт

«Крылья Советов» обыграли лидера латвийского футбола «Ригу»

Можно сказать, самарцы взяли реванш: в прошлую их встречу на Кипре победу одержала «Рига»
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ФК "Крылья Советов"Фото: ФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» с большим успехом проводит сборы в Арабских Эмиратах. Как сообщается на официальном сайте клуба, они провели два матча, и одержали две победы.

Одну из них самарцы записали на свой счет после встречи с лидером латвийского футбола, обладателем Кубка Латвии и золота Высшей лиги ФК «Рига».

Это была не первая встреча самарцев и рижан. Годом ранее они сошли на футбольном поле Кипра. Тот матч завершился со счетом 1:0 в пользу латвийской команды.

Теперь победа на счету «Крыльев». Также 1:0. Можно сказать, что самарцы взяли реванш. Гол в ворота соперника забил Денис Ткачук.

Самарская команда продолжает тренироваться на сборах. Очередной матч сезона премьер-лини «Крылья» проведут 2 марта против «Локомотива».

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