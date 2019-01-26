Житель Самарской области похищал госномера авто и возвращал их за вознаграждение
В Самарской области осудили мужчину за кражи госномеров с автомобилей и ограбления людей. Преступником оказался житель Отрадного.
Он похищал госзнаки с машин и оставлял хозяевам записки с номером телефона. Когда потерпевшие с ним связывались, он предлагал вернуть номера за вознаграждение.
Кроме того, мужчина не проходил мимо подвыпивших людей. У мужчины, спящего на лавочке, он украл сотовый телефон и банковскую карту, с которой снял 8 тысяч рублей. Другой потерпевший так лишился рюкзака для ноутбука, кожаного кошелька, модема навигатора, внешнего накопителя и золотого кольца. Общая стоимость украденного имущества 24 тысячи рублей.
Преступник был задержан. Свою вину он полностью признал и раскаялся. Обвинение против него поддержала прокуратура Отрадного.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.