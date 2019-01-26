Житель Самарской области похищал госномера авто и возвращал их за вознаграждение

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-26T19:42:01+03:00

В свободное от основной преступной деятельности время он обворовывал на улице выпивших людей

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В Самарской области осудили мужчину за кражи госномеров с автомобилей и ограбления людей. Преступником оказался житель Отрадного.

Он похищал госзнаки с машин и оставлял хозяевам записки с номером телефона. Когда потерпевшие с ним связывались, он предлагал вернуть номера за вознаграждение.

Кроме того, мужчина не проходил мимо подвыпивших людей. У мужчины, спящего на лавочке, он украл сотовый телефон и банковскую карту, с которой снял 8 тысяч рублей. Другой потерпевший так лишился рюкзака для ноутбука, кожаного кошелька, модема навигатора, внешнего накопителя и золотого кольца. Общая стоимость украденного имущества 24 тысячи рублей.

Преступник был задержан. Свою вину он полностью признал и раскаялся. Обвинение против него поддержала прокуратура Отрадного.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.