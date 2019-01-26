2019-01-26T19:42:01+03:00
Происшествия

Житель Самарской области похищал госномера авто и возвращал их за вознаграждение

В свободное от основной преступной деятельности время он обворовывал на улице выпивших людей
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области осудили мужчину за кражи госномеров с автомобилей и ограбления людей. Преступником оказался житель Отрадного.

Он похищал госзнаки с машин и оставлял хозяевам записки с номером телефона. Когда потерпевшие с ним связывались, он предлагал вернуть номера за вознаграждение.

Кроме того, мужчина не проходил мимо подвыпивших людей. У мужчины, спящего на лавочке, он украл сотовый телефон и банковскую карту, с которой снял 8 тысяч рублей. Другой потерпевший так лишился рюкзака для ноутбука, кожаного кошелька, модема навигатора, внешнего накопителя и золотого кольца. Общая стоимость украденного имущества 24 тысячи рублей.

Преступник был задержан. Свою вину он полностью признал и раскаялся. Обвинение против него поддержала прокуратура Отрадного.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Крылья Советов» обыграли лидера латвийского футбола «Ригу»
Жители многоквартирного дома в Похвистнево 2,5 недели живут без отопления
В самарском ТЦ «Триумф» на улице Спортивной произошел пожар
Самарские студенты надели доспехи и закрылись щитами: в музее «Россия — моя история» отметили день студенчества
На трассе М-5 под Сызранью фура разорвала «шестерку» на куски
В Самаре на Зубчаниновском шоссе «Приора» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Ставьте палки по дороге»: в Сызрани рыбак чудом выбрался с середины Волги во время метели
ЦСК ВВС второй раз обыграл ХК «Металлург»
В Сызрани дружеские посиделки в кафе закончились поножовщиной
Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы
Аэрофлот на два дня отменил рейсы между Самарой и Москвой
Два человека погибли в горящем бараке на улице Крейсерной в Самаре
В Самарской области гардеробщица извинилась перед родителями школьницы, которую обматерила, и уволилась
Самарец заказал убийство тестя и тещи ради наследства в Анапе
Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов
В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца