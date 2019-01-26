2019-01-26T21:12:49+03:00
Спорт

«Динамо Самара» не уступил «Синаре» во втором матче на Чемпионате России по мини-футболу

Игру обе команды провели на равных
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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В минувшую пятницу, 25 января, в спорткомплексе «МТЛ Арена» прошел второй матч между командами «Динамо Самара» и екатеринбургской «Синарой» в рамках Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги.

В первой игре самарцы уступили гостям со счетом 3:5. Однако на следующий день собрались и во втором туре сыграли на равных.

Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. Голы на счету Саносяна и Заболонкова.

По словам главного тренера «Динамо Самара» Максима Горбунова, нашим спортсменам помогло огромное желание выиграть.

— Выложились на сто процентов и показали свой мужской характер. Мы разобрали ошибки, допущенные в первой игре тура. Что-то подкорректировали. Предложили ребятам выйти на паркет и получить удовольствие от футбола. Рад, что у них это получилось. Гол, пропущенный на последней минуте внёс немного горечи в это удовольствие, но нельзя забывать, что матч длится пятьдесят минут и все их надо отрабатывать на сто процентов! Мне не в чем упрекнуть команду. Все полевые футболисты и вратарь отыграли на максимуме своих возможностей.

Наставник также отметил, что после трёх поражений подряд, ничью в матче с лидером Суперлиги можно считать победой.

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