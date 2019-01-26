Габибулла Хасаев представил губернатору кандидата на пост ректора СГЭУ

СЕГОДНЯ 21:56 2019-01-26T21:56:11+03:00

Он готовится уступить должность, которую занимал более семи лет

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В эту субботу, 26 января, стало известно имя одного из кандидатов на пост ректора Самарского государственного экономического университета.

На эту должность претендует Светлана Ашмарина, которая сейчас является проректором по научной работе и международным связям в учебном заведении. 26 января ее лично предтсавил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову исполняющий обязанности ректора Самарского государственного экономическог оуниверситета Габибулла Хасаев. Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, Габибулла Хасаев руководил Самарским экономическим университетом более семи лет, с октября 2011 года, после того, как покинул пост министра экономического развития Самарской области.