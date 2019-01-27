Утащил даже лестницу: в Сызрани мужчина трижды ограбил строящийся дом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-27T09:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкий житель Сызрани трижды грабил один и тот же строящейся дом. «На дело» мужчина отважился в мае 2018 года. Как сообщает КТВ-Луч, в дом мужчина проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома мужчина утащил разные стройматериал, в том числе баллоны с монтажной пеной, краску, пластиковые окна, крепежный инструмент. А еще внушительный набор инструментов: топоры, светильники, металлическую лестницу, отвертки, дрель, перфоратор, шлифовальную машинку и даже мужские шорты.

Ущерб от его визитов составил 52, 5 тысячи рублей. Остаться неизвестным вору не удалось, мужчину задержали правоохранители. Дело дошло до суда, но в храме правосудия владелец имущества попросил прекратить уголовное дело. Дело в том, что визитер-вор решил возместил весь причинённый ущерб.

Учитывая то, что раньше мужчина проблем с законом не имел, в содеянном раскаялся и ущерб возместил, в январе 2019 года Сызранский городской суд удовлетворил эту просьбу.