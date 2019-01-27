От лифта почти ничего не осталось: в Самаре ночью на улице Стара-Загорам горела лифтовая кабина
Огонь захватил всю кабину лифта
Причину пожара предстоит установить экспертамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 27 января, примерно в 4:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Звонивший рассказал о возгорании на улице Стара-Загора. На место ЧП незамедлительно отправились пожарно-спасательный расчеты.
Как оказалось, в многоэтажном здании вспыхнула лифтовая кабина. Огонь захватил 2 кв. метра. С огнем боролись 14 человек личного состава МЧС Росси по Самарской области и 3 единицы техники.
Локализовать пожар удалось в 5:03, через минуту он был ликвидирован. Причина пожара и ущерб от него устанавливается. В итоге ЧП кабина лифта выгорела полностью.