От лифта почти ничего не осталось: в Самаре ночью на улице Стара-Загорам горела лифтовая кабина

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-27T10:29:54+03:00

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В воскресенье, 27 января, примерно в 4:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил звонок. Звонивший рассказал о возгорании на улице Стара-Загора. На место ЧП незамедлительно отправились пожарно-спасательный расчеты.

Как оказалось, в многоэтажном здании вспыхнула лифтовая кабина. Огонь захватил 2 кв. метра. С огнем боролись 14 человек личного состава МЧС Росси по Самарской области и 3 единицы техники.

Локализовать пожар удалось в 5:03, через минуту он был ликвидирован. Причина пожара и ущерб от него устанавливается. В итоге ЧП кабина лифта выгорела полностью.