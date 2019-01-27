2019-01-27T11:07:56+03:00
Происшествия

Пострадавших нет, угрозы экологии нет: В Самаре три вагона сошли с рельсов

Из-за ЧП некоторые электрички пойдут не по расписанию
Евгения ВАСИНА
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Никто не пострадалНикто не пострадал
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Напряженным выдалось утро на Куйбышевской железной дороги. 27 января в 03:02 мск на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов три пустых вагона грузового состава. Как сообщили в Куйбышевской ЖД, пострадавших в результате ЧП нет, угрозы экологии тоже нет.

- Для ликвидации последствий происшествия поднят восстановительный поезд станции Безымянка. На месте работает комиссия Куйбышевской железной дороги, причины выясняются, - отметили сотрудники компании. - Куйбышевская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах.

Из-за происшествия в расписание пригородных электрическ пришлось внести изменения. Так, сокращен маршрут поезда Безенчук-Мирная до станции Самара. Электропоезд Мирная-Безенчук отправляется от станции Самара.

Информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" (в разделе "Пассажирам", на вкладке "Фактическое движение поездов") или по телефону 8-800-775-00-00.

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