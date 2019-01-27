Троллейбусы не ехали: в Самаре на проспекте Кирова столкнулись два такси

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-27T12:24:15+03:00

Информации о пострадавших нет

Люди мерзли на остановках в ожидании транспорта

Изменить размер текста: A A

В Самаре в ДТП снова попало такси, причем на этот раз сразу две машины. Авария произошла утром в воскресенье, 27 января, на пересечении проспекта Кирова и улице Черемшанская.

Видео с места аварии сняли автомобилисты и поделились в группе ДТП-Самара. На кадрах горожане узнали «Яндекс. Такси». Предположительно водители не выбрали безопасную скорость движения, что привело к лобовому столкновению. Информации о пострадавших к правоохранителям не поступало.

На видео есть еще один автомобиль, стоящий на аварийной сигнализации, участвовал ли он в аварии или остановился помочь участниками ДТп, неизвестно.

Из-за аварии было временно ограниченного движение по проспекту Кирова, в частности стояли троллейбусы, которые не могли объехать столкнувшиеся машины.

Столкнулись два такси. Самара. ДТП на пр. Кирова. .

Читайте также:

В Новокуйбышевске в ДТП с такси пострадала 9-летняя девочка

Ребенок получил травму головы и на следующий день обратился в больницу

(подробнее)

Хотел проскочить на «красный»: в Самаре столкнулись такси и иномарка

Одному из водителей понадобилась помощь медиков

(подробнее)

В Самаре таксист залетел под троллейбус

О пострадавших информации нет

(подробнее)

В Самаре водитель Яндекс.Такси протаранил припаркованную «Газель»

Странное ДТП произошло на проспекте Карла Маркса

(подробнее)