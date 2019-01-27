Троллейбусы не ехали: в Самаре на проспекте Кирова столкнулись два такси
В Самаре в ДТП снова попало такси, причем на этот раз сразу две машины. Авария произошла утром в воскресенье, 27 января, на пересечении проспекта Кирова и улице Черемшанская.
Видео с места аварии сняли автомобилисты и поделились в группе ДТП-Самара. На кадрах горожане узнали «Яндекс. Такси». Предположительно водители не выбрали безопасную скорость движения, что привело к лобовому столкновению. Информации о пострадавших к правоохранителям не поступало.
На видео есть еще один автомобиль, стоящий на аварийной сигнализации, участвовал ли он в аварии или остановился помочь участниками ДТп, неизвестно.
Из-за аварии было временно ограниченного движение по проспекту Кирова, в частности стояли троллейбусы, которые не могли объехать столкнувшиеся машины.
Столкнулись два такси. Самара. ДТП на пр. Кирова. .
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