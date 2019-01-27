«Улетела» в сугроб метра на три: в Самаре столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход
В субботу, 26 января в Самаре прошило очередное ДТП с участием пешехода. Авария произошла примерно в 12:26. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Лексус RX200T, выезжала из двора дома №14 по ул. Чернореченская на дорогу. При выезде она не пропустила Хендэ Солярис, который в этот момент ехал по ул. Чернореченская от ул. Владимировская в сторону ул. Григория Аксакова. За рулем авто был 41-летний мужчина.
В итоге, после столкновения Хендэ Солярис продолжил движение и сбил 61-летнюю бабушку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. А затем машина «влетела» глубоко в сугроб.
Пенсионерку на «скорой» доставили в больницу. Ее госпитализировали.