2019-01-27T12:49:19+03:00
Происшествия

«Улетела» в сугроб метра на три: в Самаре столкнулись две иномарки, а пострадал пешеход

Одна из машин из-за аварии оказалась в глубоком сугробе
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Бабушка-пешеход оказалась в больницеБабушка-пешеход оказалась в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В субботу, 26 января в Самаре прошило очередное ДТП с участием пешехода. Авария произошла примерно в 12:26. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Лексус RX200T, выезжала из двора дома №14 по ул. Чернореченская на дорогу. При выезде она не пропустила Хендэ Солярис, который в этот момент ехал по ул. Чернореченская от ул. Владимировская в сторону ул. Григория Аксакова. За рулем авто был 41-летний мужчина.

В итоге, после столкновения Хендэ Солярис продолжил движение и сбил 61-летнюю бабушку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. А затем машина «влетела» глубоко в сугроб.

Пенсионерку на «скорой» доставили в больницу. Ее госпитализировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ждут тепла: самарцы перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
Поблагодарили ныне живущих и почтить память погибших: в Самаре отметили 75-летие с момента снятия блокады Ленинграда
Без пострадавших не обошлось: В Самарской области лоб в лоб столкнулись LADA Kalina и грузовая газель
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях: погода в Самаре ухудшится к вечеру
Троллейбусы не ехали: в Самаре на проспекте Кирова столкнулись два такси
Пострадавших нет, угрозы экологии нет: В Самаре три вагона сошли с рельсов
От лифта почти ничего не осталось: в Самаре ночью на улице Стара-Загорам горела лифтовая кабина
Утащил даже лестницу: в Сызрани мужчина трижды ограбил строящийся дом
Самарцы спорят, должны ли гореть печенья
Ее убил укол: в Самаре врачей подозревают в преступной халатности, из-за которой умерла 5-летняя девочка