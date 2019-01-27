МЧС предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях: погода в Самаре ухудшится к вечеру

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-27T13:33:20+03:00

Ветер и гололедица будут царить на улицах вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают об ухудшении погоды и просят жителей региона быть осторожными. Так по данным ФГБУ «Приволжское УГМС» с 19 часов 27 января до 7 часов 28 января местами по Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер при этом будет юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-18 м/с. На дорогах ололедица.

Температура воздуха по области ночью -12, -17 °С; днем -8, -13 °С; В Самаре ночью -14, -16 °С, а днем -9,-11 °С.

В МЧС России по Самарской области отметили, что данные метеоусловия считаются неблагоприятными и могут стать причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества ДТП.

Из-за этого Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- особенно внимательными быть на дорогах и соблюдать скоростной режим. А если есть возможность, вообще отказаться от поездки. Перед поворотами, остановками и перекрестками заранее снижать скорость, чтобы предотвратить резкое торможение.

- При сильно ветре, стоит плотно закрыть окна в домах, а также не находиться у деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, остаться дома.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом.

- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

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