2019-01-27T13:49:34+03:00
Происшествия

Без пострадавших не обошлось: В Самарской области лоб в лоб столкнулись LADA Kalina и грузовая газель

В больницу попала пассажирка легковушки
Евгения ВАСИНА
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Будьте осторожны на дорогахБудьте осторожны на дорогахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу 26 января в Жигулёвске помощь медиков потребовалась пассажирке автомобиля LADA Kalina. Авария с пострадавшими произошла примерно в 15:50. 60-летний водитель автомобиля LADA Kalina ехал по проезду Отважный со стороны автодороги М-5 «УРАЛ» в направлении улицы Никитинская. В районе дома № 9 мужчина не справился с управлением, и машина «вылетела на встречку», где столкнулась с грузовой газелью. Автомобилем ГАЗ 33023 управлял 32-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, она была госпитализирована.

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