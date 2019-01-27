Поблагодарили ныне живущих и почтить память погибших: в Самаре отметили 75-летие с момента снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-27T15:24:21+03:00

Сотни самарцев сегодня возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

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В воскресенье, 27 января, в России вспоминают страшные события Великой Отечественной войны - блокаду Ленинграда. Сегодня ровно 75 лет со дня полного освобождения Северной столице от фашистского окружения.

Самарцы присоединились к памятным мероприятиям. Сотни горожан - школьники, кадеты, студенты, представители общественных организаций, ветеранских движений и представители власти несут сегодня цветы к Вечному огню у горельефа Скорбящей Матери-Родине на пл. Славы.

Как отметили в департаменте информационной политики региона, всего в Самарской область проживает 312 человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Глава региона, обращаясь к ветеранам, поблагодарил их за стойкость и мужество, пожелал здоровья и долгих лет жизни, мира и благополучия.