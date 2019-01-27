2019-01-27T16:17:25+03:00
Общество

Ждут тепла: самарцы перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

Последствия крупной коммунальной аварии устраняют до сих пор
Евгения ВАСИНА
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А у вас дома тепло?А у вас дома тепло?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое суток сразу Промышленный и Кировский районы Самары были без центрального отопления из прорыва на теплотрассе. Авария произошла на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Тепло самарцам вернулись лишь 24 января, однако дошло отопление далеко не до всех.

Как ранее сообщала КП-Самара, замерзающие самарцы обрывали телефоны управляющих компаний. Жители дома №8 по улице Молодежной без отопления шестые сутки, чтобы их услышали, люди перекрыли одну из главных улиц города - проспект Кирова.

Самарцы перекрыли проспект Кирова из-за отсутствия тепла .Отопления нет шестые сутки

На ситуацию незамедлительно отреагировала глава города Елена Лапушкина. Она вместе с главой администрации Промышленного района Владимиром Чернышковым и представители УК посетила проблемный дом.

Тепло в дом пустили вчера, но произошёл сбой в работе 3-х стояков. Чтобы выяснить причину сбоя, сотрудники управляющей компании отправились в поквартирный обход. Однако не смогли попасть в три квартиры. Сейчас этих жильцов оперативно ищут.

Пока причина сбоя неизвестна, многие квартиры отапливаются частично, в другие тепло не поступает совсем.

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