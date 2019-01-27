За пьяную езду в тюрьму: В Самаре пьяный газелист стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-27T18:10:26+03:00

Мужчину уже один раз судили за вождение в нетрезвом виде

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Безработный житель села Белозерки, приехавший в Россию из соседней республики, может оказать в тюрьме. Еще 9 января 2018 года примерно в 3 утра на 1 км автодороги «Подъезд к Самаре» инспекторы ДПС остановили грузовой фургон «ГАЗ 172422». 34-летний водитель машины нарушил ДПП. Во время оформления нарушения полицейские заметили, что водитель не трезв.

Эти подозрения подтвердила экспертиза. Также выяснилось, что в 2017 году мужчину уже судили за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тогда мужчине присудили 24 месяцам обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами в течение 1,5 лет. И вот ситуация повторилась.

- В ходе проверки по собранным полицейскими материалам, отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району принято процессуальное решение. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Помните, с 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением и ведет к уголовной ответственности. Наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.