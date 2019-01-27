«Он уж ест и пытается ходить»: В Самарской области спасли рыжего кота, примерзшего хвостом к дороге
В Самарской области молодые люди спасли умирающего на морозе рыжего кота. Пушистый мурлыка примерз хвостом к дороге. После безуспешный попыток спастись, животное почти сдалось. Домашний питомец лежал без движения, сохраняя оставшиеся силы. В этот момент его и заметили молодые люди, которые катались на загородной дороге между селами Жемковка и Старая Рачейка.
Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на слова родственников спасителей, больше всего от мороза пострадали уши кота. Сейчас он в тепле и безопасности. Спаситель забрал кота к бабушке в село Студенец. «Рыжий» быстро поправляется, он уже ест с большим аппетитом и даже пытается ходить.
Теперь юноша объявил о поиски хозяев для спасенного кота.