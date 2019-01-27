2019-01-27T18:09:51+03:00
Дом. Семья

«Он уж ест и пытается ходить»: В Самарской области спасли рыжего кота, примерзшего хвостом к дороге

Животное отогрели и теперь ему ищут новый дом
Евгения ВАСИНА
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Спасенный кот идет на поправку (Фото: КТВ-Луч)Спасенный кот идет на поправку (Фото: КТВ-Луч)
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В Самарской области молодые люди спасли умирающего на морозе рыжего кота. Пушистый мурлыка примерз хвостом к дороге. После безуспешный попыток спастись, животное почти сдалось. Домашний питомец лежал без движения, сохраняя оставшиеся силы. В этот момент его и заметили молодые люди, которые катались на загородной дороге между селами Жемковка и Старая Рачейка.

Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на слова родственников спасителей, больше всего от мороза пострадали уши кота. Сейчас он в тепле и безопасности. Спаситель забрал кота к бабушке в село Студенец. «Рыжий» быстро поправляется, он уже ест с большим аппетитом и даже пытается ходить.

Теперь юноша объявил о поиски хозяев для спасенного кота.

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