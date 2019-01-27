2019-01-27T18:54:19+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего не во все квартиры дома на ул. Молодежной пришло тепло после прорыва на Стара-Загоре

Проблемный дом сегодня посетила мэр Самары Елена Лапушкина
Евгения ВАСИНА
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Отопления так и нетОтопления так и нет
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Жители дома №8 по улице Молодежной после 6 сеток отсутствия отопления перекрыли проспект Кирова. Что-то разобраться, почему в домах самарцев нет тепла, проблемный дом 27 января посетила Елена Лапушкина.

Как заявила заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского, по предварительной информации, в доме есть незаконные перепланировки. Так некоторые жильцы установили батареи для отопления лоджий. Из-за длительного отсутствия тепла батареи замерзли, что и не позволило запустить отопление в доме в полном объеме. Сейчас ищут собственников этих квартир, чтобы разморозить стояки. Проблемы обнаружили в 8 стояках из 28.

Аналогичная ситуация сложилась и на ул. Солнечной. Там также ищут хозяев квартир, изменивших систему отопления в своих квартирах.

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