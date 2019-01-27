Стало известно, из-за чего не во все квартиры дома на ул. Молодежной пришло тепло после прорыва на Стара-Загоре
Жители дома №8 по улице Молодежной после 6 сеток отсутствия отопления перекрыли проспект Кирова. Что-то разобраться, почему в домах самарцев нет тепла, проблемный дом 27 января посетила Елена Лапушкина.
Как заявила заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского, по предварительной информации, в доме есть незаконные перепланировки. Так некоторые жильцы установили батареи для отопления лоджий. Из-за длительного отсутствия тепла батареи замерзли, что и не позволило запустить отопление в доме в полном объеме. Сейчас ищут собственников этих квартир, чтобы разморозить стояки. Проблемы обнаружили в 8 стояках из 28.
Аналогичная ситуация сложилась и на ул. Солнечной. Там также ищут хозяев квартир, изменивших систему отопления в своих квартирах.
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