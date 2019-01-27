Утащил продуктов на 800 рублей: Житель Тольятти ограбил магазин в Жигулевске
В Жигулевске по горячим следам задержали грабителя продуктового магазина. Мужчина наведался в торговую точку утром. Выбрав необходимые продукты, он попросил продавца сложить их в пакет. Получив пакет с продуктами, юноша сбежал, не заплатив.
Продавец пожаловалась в полицию. Правоохранители выяснил, что к краже может быть причастен ранее не судимый 21-летний житель Тольятти. Юношу нашли и задержали.
Мужчина вину свою признал и рассказал, что приехал в гости к другу, потратил все деньги в кафе, но решил, что веселье должно продолжаться. Поэтому и ограбил магазин.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.