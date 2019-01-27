Глава Самары Елена Лапушкина: «Отопления в доме на Молодежной нет из-за непрофессиональной работы управляющей компании»

СЕГОДНЯ 21:42 2019-01-27T22:03:57+03:00

Во многих квартирах Самары до сих пор холодно (фото: Новости Самары - Самара life)

Изменить размер текста: A A

Мэр Самары подробно изучила ситуацию в дома №8 по улице Молодежной. Там уже шестые сутки в некоторых квартирах отсутствовало отопление. Дом попал под отключение в результате аварии на улице Ташкентской, но тепло в квартиры не вернулось. Как заявила глава города, причиной этого стали непрофессиональные действия и неграмотная организация работ управляющей компании «ПЖРУ Приволжского микрорайона». Она подвергла критике директора УК Антона Филатова.

Накануне вечером сотрудники УК запустили тепло в дом, однако не довели работу до конца, кроме того, у управляющей компании не было необходимой технической документация для проведения работ.

- По итогам этой ситуации будут сделаны конкретные выводы в отношении этой управляющей компании. Все жалобы жителей зафиксированы специалистами администрации, - Елена Лапушкина.

В доме есть незаконные перепланировки, некоторые жильцы установили батареи для отопления лоджий. Из-за длительного отсутствия тепла они замерзли.

- Аналогичная ситуация возникла на ул. Солнечной. Ведем поиск жителей, чтобы отогреть стояки в квартирах и запустить отопление. В дальнейшем нужно обследовать каждую квартиру, чтобы обеспечить допуск к системе теплоснабжения и привести в соответствие с законом перепланировки. Для этого будут приняты все необходимые меры, вплоть до судебных разбирательств, — заявил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.

После устранения аварии в Кировском районе поступает много жалоб на отсутствие тепла в отдельных квартирах и даже комнатах. Мэр заявила, что все подобные обращения должны браться на контроль и отрабатываться в первую очередь. К работе привлекут бригады управляющих компаний из других районов, чтобы подать тепло во все квартиры в кратчайшие сроки.

А в это время

Жители дома 91 по улице Георгия Димитрова бьют тревогу. В первом подъезде температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов, даже с обогревателями.