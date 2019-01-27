2019-01-27T22:00:47+03:00
Наука

Свежие фото с МКС: Самарский космонавт Олег Кононеко сфотографировал моменты расстыковки грузового корабля

Прогресс МС-09 покинул Международную космическую станцию.
Евгения ВАСИНА
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Прогресс МС-09 покинул МКСПрогресс МС-09 покинул МКСФото: пресс-служба Роскосмоса
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Самарский космонавт Олег Кононеко сделал несколько интересных фотографий с борта Международной космической станции. На этот раз космонавт запечатлел момента расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09, который доставил экипажу около 2,5 тонн запасов и оборудования.

Снимками поделились сотрудники Роскосмос.

Грузовой корабль достиг международной космической станции 10 июля 2018 Фото: пресс-служба Роскосмоса

Грузовой корабль достиг международной космической станции 10 июля 2018Фото: пресс-служба Роскосмоса

Грузовой корабль Прогресс МС-09 покинул МКС в пятницу, 25 января. Этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» в истории. Он достиг международной космической станции 10 июля 2018 года за рекордные 3 часа 40 минут.

Этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» в истории. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» в истории.Фото: пресс-служба Роскосмоса

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