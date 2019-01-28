2019-01-28T08:38:28+03:00
Спорт

Баскетболисты «Самары» в гостевом матче обыграли «Темп-СУМЗ-УГМК»

Эта победа позволила самарцам подняться на второе место в турнирной таблице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В воскресенье, 27 января, в Ревде прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Там встречались БК «Самара» и местный «Темп-СУМЗ-УГМК». Удача оказалась на стороне самарской команды. Она обыграла хозяев со счетом 83:69, сообщает пресс-служба самарской команды.

Самарцы с самого начала матча повели уверенную игру. На первых минутах разница в счете достигала 10 очков. Но потом хозяева площадки перехватили инициативу и в начале второго периода вышли вперед. Несмотря на это за две минуты до большого периода «Самаре» вернул лидерство Антон Глазунов - 37:32. В третьей четверти перевес самарцев достигал уже 14 очков, хотя хозяева к концу периода смогли отыграть половину своего отставания. На протяжении заключительной десятиминутки самарской команде удалось сдержать натиск команды «Темп-СУМЗ-УГМК» и в итоге завершить матч в свою пользу.

Благодаря этой победе «Самара» поднялась на второе место в турнирной таблице. Следующий матч самарская команда проведет в пятницу, 1 февраля, на паркете «МТЛ Арены». Она примет питерский «Спартак».

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