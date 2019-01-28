В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с пистолетами-пулеметами, револьверами и патронами

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-28T08:57:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ по Самарской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий нашли целый схрон оружия и боеприпасов. Опасную находку они нашли у двоих местных жителей - 47-м и 66-ти лет.

Так, силовики выяснили, что мужчины хранили у себя дома пистолет-пулемет «МР-38», пистолет-пулемет «ППШ», два пистолета-пулемета иностранного производства, пистолет «ТТ», два револьвера иностранного производства, винтовку «Horhe Jager», пистолет «Gloсk-19», револьвер иностранного производства и 1789 патронов различного калибра. Как оказалось, оруждие и боеприпасы мужчины заказывали через интернет на специальных сайтах.

В настоящее время все изъятые предметы отправлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия".