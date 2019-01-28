2019-01-28T09:14:57+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» в Уфе обыграла «Урал»

Сейчас от зоны плей-офф новокуйбышевскую команду отделяет всего одно очко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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В воскресенье, 27 января, в Уфе в рамках 16 тура Суперлиги по волейболу прошел матч между местным «Уралом» и «Новой» из Новокуйбышевска. Команда из Самарской области переиграла хозяев площадки в четырех партиях - 3:1.

Первую партию новокуйбышевцы уступили противнику со счетом 18:25, а вот во втором сете они разгромили «Урал» со счетом 25:14. В следующих двух партиях на площадке была более упорная борьба, однако «Нова» оказалась сильнее соперника - 25:23 и 25:20. Самым результативным в составе новокуйбышевской команды стал Федор Воронков. За матч он набрал 19 очков.

Эта победа позволила «Нове» подняться на 9 место в турнирной таблице. Сейчас от зоны плей-офф команду отделяет всего одно очко. Как сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба, следующий матч «Нова» проведет в Самаре в воскресенье, 3 февраля, в «МТЛ Арене». Команда сыграет с клубом «Газпром-Югра» из Сургута.

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