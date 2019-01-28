Маленьких самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-28T09:24:43+03:00

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Маленьких жителей Самары приглашают отметить день рождения в семейном парке развлечений «Мегалэнде» и детском городе «Чадограде». Забронировать праздник можно по телефону: 951-11-11.

- День рождения ребенка – это целая история. И мы знаем, как важно именно в этот день учесть все мелочи. Команда «Мегалэнда» и «Чадограда» организует и проведет яркий праздник, который порадует именинника и его друзей. Тематика, сценарий, оформление, меню – с нами подготовка станет для вас удовольствием, а не головоломкой, - уверены организаторы.

«Мегалэнд» и «Чадоград» находятся в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж. График работы: с 10:00 до 22:00.