Киберпонедельник в МегаФоне

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-28T11:40:39+03:00

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Сегодня интернет-магазин МегаФона запустил кибер-распродажу. В течение трех дней, до 30 января, вы можете приобрести смартфоны и аксессуары по выгодной цене: со скидкой до 30%.

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Список устройств по акции можно посмотреть здесь. Желаем вам приятных покупок!

Акция действует на заказы, оформленные на сайте интернет-магазина. Акция продлится с 28.01.2019 г. по 30.01.2019 г. Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.