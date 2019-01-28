2019-01-28T11:40:39+03:00
Умные вещи

Киберпонедельник в МегаФоне

Воспользуйтесь выгодным предложением интернет-магазина МегаФона
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Сегодня интернет-магазин МегаФона запустил кибер-распродажу. В течение трех дней, до 30 января, вы можете приобрести смартфоны и аксессуары по выгодной цене: со скидкой до 30%.

Воспользуйтесь выгодным предложением интернет-магазина МегаФона на практичные смартфоны и аксессуары для отдыха, работы и занятий спортом. Там вы можете приобрести смартфоны ведущих производителей, аксессуары к ним, а также выбрать выгодный тариф и подобрать красивый номер. В отдельных городах можно воспользоваться бесплатной доставкой, также доступен самовывоз из салона, ближайшего к вашему дому или офису. Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте родного города, оформите почтовую доставку из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Список устройств по акции можно посмотреть здесь. Желаем вам приятных покупок!

Акция действует на заказы, оформленные на сайте интернет-магазина. Акция продлится с 28.01.2019 г. по 30.01.2019 г. Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

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