В Самарской области водитель Granta попал в больницу после неудачного обгона

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-28T09:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 27 января, около 9:20 на 104 км трассы Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 53-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь со стороны села Кинель-Черкассы в направлении Отрадного, пошел на обгон и по касательной столкнулся с Renault Logan под управлением 23-летнего водителя, который ехал в попутном направлении. После удара отечественная легковушка изменила траекторию движения и врезалась в автобус ПАЗ, который тоже двигался в попутном направлении.

Водитель легковушки устроил ДТП с автобусом и иномаркой

В результате случившегося пострадали два человека: водитель Granta и его 16-летняя пассажирка. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, а девочке назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту происшествия правоохранители проводят проверку.