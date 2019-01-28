2019-01-28T09:57:33+03:00
Общество

«Домой поедем без пробок?»: самарцы отметили, что ямы на мосту по улице Главной стали меньше

На самых больших выбоинах появились свежие заплатки
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Заплатки должны продержаться до весныЗаплатки должны продержаться до весныФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Жители Новокуйбышевска и Куйбышевского района Самары с радостью отметили, что огромные ямы, которые появились на мосту по улице Главной, стали меньше. В конце прошлой недели выбоины закрыли заплатами.

- Не знаю, насколько хватит этих заплаток, но то, что машины не будут притормаживать перед этими ямами, уже сильно поможет движению. Может даже вечером домой поедем без пробок, - отметил житель Куйбышевского района Василий Форленко. – Уже этим утром пробка была меньше, я сэкономил минимум 30 минут.

Ямы были одной из причин пробок на мосту Фото: Евгения ВАСИНА

Ямы были одной из причин пробок на мостуФото: Евгения ВАСИНА

Напомним, ранее самарцы неоднократно обращались к администрации города с просьбой заделать ямы на мосту. В начале прошлой недели Елена Лапушкина пообещала помочь в решении проблемы.

- Уже дала поручение провести работы на этом участке до конца недели. В связи с погодными условиями это можно сделать только по временной схеме и поддерживать в зимний период. Весной отремонтируем, - написала глава Самары в твиттере.

Уже в выходные ямы заделали по направлению из города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому
В Самаре на Ташкентской водитель ВАЗ-2115 «залетел» под автобус
Первым заместителем главы Самары стал Максим Харитонов
Самарцев приглашают в круизы по Северной Европе
Самарчанка «унаследовала» номер телефона пензенца и оставила его без 3,5 тысяч рублей
В Тольятти водитель «Гранты» сбил на «зебре» девушку
Миодраг Божович: «Новые игроки усилили «Крылья»»
Школу на месте бывшего ЗИМа в Самаре собираются построить на федеральные деньги
Жителя Тольятти, убившего жену и спрятавшего ее труп в "Газели", отправили в колонию на 8 с половиной лет
ЦСК ВВС проиграл красноярскому «Соколу» 2:4
Житель Сызранского района забрал из банкомата чужие деньги и попал под суд
Появилось видео с оружейным схроном, который накрыли в Самаре силовики
«Лада» крупно уступила новокузнецкому «Металлургу» в регулярном чемпионате ВХЛ
В Крутых Ключах в 2019 году начнут строить новую школу на 1360 мест
Сурки расскажут, когда придет весна: самарцев приглашают на "День российского сурка"
Хотел вернуть машину: в Новокуйбышевске мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Самаре в мягком кинотеатре «Киномания» каждый понедельник можно смотреть фильмы за 170 рублей
В Самарской области водитель Granta попал в больницу после неудачного обгона
Киберпонедельник в МегаФоне
Маленьких самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»