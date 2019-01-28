«Домой поедем без пробок?»: самарцы отметили, что ямы на мосту по улице Главной стали меньше

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-28T09:57:33+03:00

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Жители Новокуйбышевска и Куйбышевского района Самары с радостью отметили, что огромные ямы, которые появились на мосту по улице Главной, стали меньше. В конце прошлой недели выбоины закрыли заплатами.

- Не знаю, насколько хватит этих заплаток, но то, что машины не будут притормаживать перед этими ямами, уже сильно поможет движению. Может даже вечером домой поедем без пробок, - отметил житель Куйбышевского района Василий Форленко. – Уже этим утром пробка была меньше, я сэкономил минимум 30 минут.

Ямы были одной из причин пробок на мостуФото: Евгения ВАСИНА

Напомним, ранее самарцы неоднократно обращались к администрации города с просьбой заделать ямы на мосту. В начале прошлой недели Елена Лапушкина пообещала помочь в решении проблемы.

- Уже дала поручение провести работы на этом участке до конца недели. В связи с погодными условиями это можно сделать только по временной схеме и поддерживать в зимний период. Весной отремонтируем, - написала глава Самары в твиттере.

Уже в выходные ямы заделали по направлению из города.