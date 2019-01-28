В Самаре в мягком кинотеатре «Киномания» каждый понедельник можно смотреть фильмы за 170 рублей
Акция не распространяется только на картины, ограниченные дистрибьюторами
ФОТО: "Киномания"
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Жителям Самары предлагают посмотреть фильм в кинотеатре за 170 рублей. Акция действует по понедельникам в мягком кинотеатре «Киномания» и не распространяется только на те картины, которые ограничены дистрибьюторами.
- Каждый понедельник в мягком кинотеатре «Киномания» - все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, - рассказали в кинотеатре.
«Киномания» находятся на 3 этаже ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131. Купить билеты можно в кассе и онлайн.
Все подробности в группе мягкого кинотеатра в ВКонтакте.
«Киномания» находятся на 3 этаже ТРК «Гудок»