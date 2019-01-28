Хотел вернуть машину: в Новокуйбышевске мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-28T09:52:20+03:00

За попытку дать взятку полицейскому мужчина может провести за решеткой ближайшие 8 лет Фото: Архив "КП"

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В Новокуйбышевске полицейские задержали 64-летнего жителя Саратовской области. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в прошлый понедельник, 21 января, мужчина передал полицейскому 50 тысяч рублей за то, чтобы он не стал привлекать его к ответственности и проводить проверку по факту превышения допустимой нагрузки его автомобиля. Кроме того, житель Саратовской области хотел, чтобы сотрудник ГИБДД помог вернуть его машину со штрафстоянки. Сразу после передачи денег мужчину задержали правоохранители.

В СУ СК по Самарской области по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.