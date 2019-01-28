2019-01-28T10:15:52+03:00
Общество

Сурки расскажут, когда придет весна: самарцев приглашают на "День российского сурка"

Существует поверье, чтобы узнать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в начале февраля.
Евгения ВАСИНА
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В каком настроении проснутся сурки в этом году? (Фото: Самарский зоопарк)В каком настроении проснутся сурки в этом году? (Фото: Самарский зоопарк)
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Какой будет весна в этом году, сотрудники Самарского зоопарка предлагают спросить у сурков. Всех желающих зоопарк приглашает в гости 1 февраля в 13:00 на экологический праздник - «День российского сурка».

Согласно поверью, чтобы узнать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в первых числах февраля. Если сурок в этот день вылезет из своей норы, увидит свою тень и испуганно залезет обратно - зима продлиться еще как минимум шесть недель. Если же сурок вылезет из норы, не увидит своей тени, то весна будет ранней.

Юных самарце на празднике ждет интересная игровая и конкурсная программа, в том числе конкурс свистунов, загадки о животных Самарской области, викторина про животных, впадающих в спячку, командная эстафета "О сурках и их друзьях". Все участники получат сувениры.

Кстати, в прошлом году сурки Иван и Ева предсказали раннюю весну. Они проснулись 1 февраля в хорошем настроении и удовольствиемели общались друг с другом.

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