В Крутых Ключах в 2019 году начнут строить новую школу на 1360 мест
Начать работы планируется уже в этом году, но денег на это пока не выделили
Строительство новой школы займет около 22 месяцевФото: Архив "КП"
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В 2019 году в Красноглинском районе Самары начнут строить новую школу. Ее планируют разместить в микрорайоне Крутые Ключи.
- Сейчас мы прорабатываем привязки новой школы за домами по улице Мира, уже «двигаем» в сторону оврага вместе с минтрансом 2 очередь Северного шоссе, - рассказали в департаменте градостроительства Самары.
Предполагается, что новая школа сможет принять 1360 учеников. Ее строительство займет примерно 22 месяца. Завершить возведение объекта планируется в сентябре-декабре 2020 года. Однако, как отмечают в депстрое, пока деньги на проведение работ еще не выделены.