«Лада» крупно уступила новокузнецкому «Металлургу» в регулярном чемпионате ВХЛ

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-28T10:22:33+03:00

После 46 игр тольяттинцы расположились на 6 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. ФОТО: ХК «Лада»

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Тольяттинская «Лада» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути крупно проиграла в Новокузнецке местному «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 6:2. Голами в составе гостей отметились Александр Тимирев и Константин Майоров.

После матча наставник «Лады» Анатолий Емелин был краток.

- «Металлург» с победой, второй период все решил, отсюда и результат матча. Мы его провалили, - отметил он.

После 46 игр «Лада» расположилась на 6 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В активе подопечных Емелина 63 очка.

Следующий матч тольяттинцы проведут на выезде 29 января против «Сокола».